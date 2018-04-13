Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.681 -2,21
BIST ANKARA 139.973 0,02
BIST ANTALYA 58.642 -1,10
BIST BALIKESİR 73.387 -1,12
BIST BURSA 187.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|173.681
|-2,21
|BIST ANKARA
|139.973
|0,02
|BIST ANTALYA
|58.642
|-1,10
|BIST BALIKESİR
|73.387
|-1,12
|BIST BURSA
|187.046
|-0,52
|BIST DENIZLI
|90.474
|0,81
|BIST ISTANBUL
|108.150
|-0,87
|BIST IZMIR
|177.718
|0,29
|BIST KAYSERI
|474.129
|-1,13
|BIST KOCAELI
|211.363
|-0,30
|BIST KONYA
|74.145
|-0,38
|BIST TEKIRDAĞ
|199.105
|-1,07