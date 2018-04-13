Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.681 -2,21 BIST ANKARA 139.973 0,02 BIST ANTALYA 58.642 -1,10 BIST BALIKESİR 73.387 -1,12 BIST BURSA 187.046 -0,52 BIST DENIZLI 90.474 0,81 BIST ISTANBUL 108.150 -0,87 BIST IZMIR 177.718 0,29 BIST KAYSERI 474.129 -1,13 BIST KOCAELI 211.363 -0,30 BIST KONYA 74.145 -0,38 BIST TEKIRDAĞ 199.105 -1,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)