Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.681 -2,21
BIST ANKARA 139.973 0,02
BIST ANTALYA 58.642 -1,10
BIST BALIKESİR 73.387 -1,12
BIST BURSA 187.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.681 -2,21
BIST ANKARA 139.973 0,02
BIST ANTALYA 58.642 -1,10
BIST BALIKESİR 73.387 -1,12
BIST BURSA 187.046 -0,52
BIST DENIZLI 90.474 0,81
BIST ISTANBUL 108.150 -0,87
BIST IZMIR 177.718 0,29
BIST KAYSERI 474.129 -1,13
BIST KOCAELI 211.363 -0,30
BIST KONYA 74.145 -0,38
BIST TEKIRDAĞ 199.105 -1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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