Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.607 -1,32
BIST ANKARA 139.941 0,50
BIST ANTALYA 59.296 1,30
BIST BALIKESİR 74.217 3,44
BIST BURSA 188.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.607
|-1,32
|BIST ANKARA
|139.941
|0,50
|BIST ANTALYA
|59.296
|1,30
|BIST BALIKESİR
|74.217
|3,44
|BIST BURSA
|188.017
|-0,16
|BIST DENIZLI
|89.744
|0,36
|BIST ISTANBUL
|109.097
|0,43
|BIST IZMIR
|177.209
|1,48
|BIST KAYSERI
|479.530
|3,78
|BIST KOCAELI
|212.005
|0,17
|BIST KONYA
|74.425
|0,43
|BIST TEKIRDAĞ
|201.265
|1,51