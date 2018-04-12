Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.607 -1,32
BIST ANKARA 139.941 0,50
BIST ANTALYA 59.296 1,30
BIST BALIKESİR 74.217 3,44
BIST BURSA 188.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.607 -1,32
BIST ANKARA 139.941 0,50
BIST ANTALYA 59.296 1,30
BIST BALIKESİR 74.217 3,44
BIST BURSA 188.017 -0,16
BIST DENIZLI 89.744 0,36
BIST ISTANBUL 109.097 0,43
BIST IZMIR 177.209 1,48
BIST KAYSERI 479.530 3,78
BIST KOCAELI 212.005 0,17
BIST KONYA 74.425 0,43
BIST TEKIRDAĞ 201.265 1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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