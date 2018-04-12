Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.607 -1,32 BIST ANKARA 139.941 0,50 BIST ANTALYA 59.296 1,30 BIST BALIKESİR 74.217 3,44 BIST BURSA 188.017 -0,16 BIST DENIZLI 89.744 0,36 BIST ISTANBUL 109.097 0,43 BIST IZMIR 177.209 1,48 BIST KAYSERI 479.530 3,78 BIST KOCAELI 212.005 0,17 BIST KONYA 74.425 0,43 BIST TEKIRDAĞ 201.265 1,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)