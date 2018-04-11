Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.974 -3,83 BIST ANKARA 139.240 -1,64 BIST ANTALYA 58.536 -2,22 BIST BALIKESİR 71.746 -2,98 BIST BURSA 188.312 0,86 BIST DENIZLI 89.423 -2,76 BIST ISTANBUL 108.631 -2,02 BIST IZMIR 174.622 -0,85 BIST KAYSERI 462.049 0,28 BIST KOCAELI 211.640 1,19 BIST KONYA 74.109 -3,85 BIST TEKIRDAĞ 198.269 -2,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)