Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.974 -3,83
BIST ANKARA 139.240 -1,64
BIST ANTALYA 58.536 -2,22
BIST BALIKESİR 71.746 -2,98
BIST BURSA 188.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.974 -3,83
BIST ANKARA 139.240 -1,64
BIST ANTALYA 58.536 -2,22
BIST BALIKESİR 71.746 -2,98
BIST BURSA 188.312 0,86
BIST DENIZLI 89.423 -2,76
BIST ISTANBUL 108.631 -2,02
BIST IZMIR 174.622 -0,85
BIST KAYSERI 462.049 0,28
BIST KOCAELI 211.640 1,19
BIST KONYA 74.109 -3,85
BIST TEKIRDAĞ 198.269 -2,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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