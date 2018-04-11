Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.974 -3,83
BIST ANKARA 139.240 -1,64
BIST ANTALYA 58.536 -2,22
BIST BALIKESİR 71.746 -2,98
BIST BURSA 188.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.974
|-3,83
|BIST ANKARA
|139.240
|-1,64
|BIST ANTALYA
|58.536
|-2,22
|BIST BALIKESİR
|71.746
|-2,98
|BIST BURSA
|188.312
|0,86
|BIST DENIZLI
|89.423
|-2,76
|BIST ISTANBUL
|108.631
|-2,02
|BIST IZMIR
|174.622
|-0,85
|BIST KAYSERI
|462.049
|0,28
|BIST KOCAELI
|211.640
|1,19
|BIST KONYA
|74.109
|-3,85
|BIST TEKIRDAĞ
|198.269
|-2,85