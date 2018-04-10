Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.139 -6,95 BIST ANKARA 141.562 -2,67 BIST ANTALYA 59.867 -2,03 BIST BALIKESİR 73.951 -2,47 BIST BURSA 186.700 -2,28 BIST DENIZLI 91.962 -7,76 BIST ISTANBUL 110.874 -1,76 BIST IZMIR 176.121 -1,13 BIST KAYSERI 460.737 -5,57 BIST KOCAELI 209.148 -1,12 BIST KONYA 77.074 -4,26 BIST TEKIRDAĞ 204.089 -4,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)