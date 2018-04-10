Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.139 -6,95
BIST ANKARA 141.562 -2,67
BIST ANTALYA 59.867 -2,03
BIST BALIKESİR 73.951 -2,47
BIST BURSA 186.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.139 -6,95
BIST ANKARA 141.562 -2,67
BIST ANTALYA 59.867 -2,03
BIST BALIKESİR 73.951 -2,47
BIST BURSA 186.700 -2,28
BIST DENIZLI 91.962 -7,76
BIST ISTANBUL 110.874 -1,76
BIST IZMIR 176.121 -1,13
BIST KAYSERI 460.737 -5,57
BIST KOCAELI 209.148 -1,12
BIST KONYA 77.074 -4,26
BIST TEKIRDAĞ 204.089 -4,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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