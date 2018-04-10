Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.139 -6,95
BIST ANKARA 141.562 -2,67
BIST ANTALYA 59.867 -2,03
BIST BALIKESİR 73.951 -2,47
BIST BURSA 186.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|187.139
|-6,95
|BIST ANKARA
|141.562
|-2,67
|BIST ANTALYA
|59.867
|-2,03
|BIST BALIKESİR
|73.951
|-2,47
|BIST BURSA
|186.700
|-2,28
|BIST DENIZLI
|91.962
|-7,76
|BIST ISTANBUL
|110.874
|-1,76
|BIST IZMIR
|176.121
|-1,13
|BIST KAYSERI
|460.737
|-5,57
|BIST KOCAELI
|209.148
|-1,12
|BIST KONYA
|77.074
|-4,26
|BIST TEKIRDAĞ
|204.089
|-4,92