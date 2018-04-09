Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 201.121 -10,22
BIST ANKARA 145.447 -3,23
BIST ANTALYA 61.109 -4,82
BIST BALIKESİR 75.824 -0,74
BIST BURSA 191.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 201.121 -10,22
BIST ANKARA 145.447 -3,23
BIST ANTALYA 61.109 -4,82
BIST BALIKESİR 75.824 -0,74
BIST BURSA 191.061 -1,50
BIST DENIZLI 99.699 -8,28
BIST ISTANBUL 112.858 -0,86
BIST IZMIR 178.130 -2,82
BIST KAYSERI 487.913 -4,59
BIST KOCAELI 211.519 -0,76
BIST KONYA 80.506 0,72
BIST TEKIRDAĞ 214.646 -5,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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