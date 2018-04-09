Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 201.121 -10,22 BIST ANKARA 145.447 -3,23 BIST ANTALYA 61.109 -4,82 BIST BALIKESİR 75.824 -0,74 BIST BURSA 191.061 -1,50 BIST DENIZLI 99.699 -8,28 BIST ISTANBUL 112.858 -0,86 BIST IZMIR 178.130 -2,82 BIST KAYSERI 487.913 -4,59 BIST KOCAELI 211.519 -0,76 BIST KONYA 80.506 0,72 BIST TEKIRDAĞ 214.646 -5,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)