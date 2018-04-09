Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 201.121 -10,22
BIST ANKARA 145.447 -3,23
BIST ANTALYA 61.109 -4,82
BIST BALIKESİR 75.824 -0,74
BIST BURSA 191.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|201.121
|-10,22
|BIST ANKARA
|145.447
|-3,23
|BIST ANTALYA
|61.109
|-4,82
|BIST BALIKESİR
|75.824
|-0,74
|BIST BURSA
|191.061
|-1,50
|BIST DENIZLI
|99.699
|-8,28
|BIST ISTANBUL
|112.858
|-0,86
|BIST IZMIR
|178.130
|-2,82
|BIST KAYSERI
|487.913
|-4,59
|BIST KOCAELI
|211.519
|-0,76
|BIST KONYA
|80.506
|0,72
|BIST TEKIRDAĞ
|214.646
|-5,08