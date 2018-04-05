Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 211.274 1,53
BIST ANKARA 150.842 -0,62
BIST ANTALYA 62.599 0,01
BIST BALIKESİR 76.502 0,50
BIST BURSA 194.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 211.274 1,53
BIST ANKARA 150.842 -0,62
BIST ANTALYA 62.599 0,01
BIST BALIKESİR 76.502 0,50
BIST BURSA 194.188 0,85
BIST DENIZLI 106.219 -2,90
BIST ISTANBUL 114.224 0,33
BIST IZMIR 180.825 0,72
BIST KAYSERI 513.394 -3,28
BIST KOCAELI 209.553 0,91
BIST KONYA 80.141 0,06
BIST TEKIRDAĞ 220.474 -0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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