Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 211.274 1,53 BIST ANKARA 150.842 -0,62 BIST ANTALYA 62.599 0,01 BIST BALIKESİR 76.502 0,50 BIST BURSA 194.188 0,85 BIST DENIZLI 106.219 -2,90 BIST ISTANBUL 114.224 0,33 BIST IZMIR 180.825 0,72 BIST KAYSERI 513.394 -3,28 BIST KOCAELI 209.553 0,91 BIST KONYA 80.141 0,06 BIST TEKIRDAĞ 220.474 -0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)