Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 211.274 1,53
BIST ANKARA 150.842 -0,62
BIST ANTALYA 62.599 0,01
BIST BALIKESİR 76.502 0,50
BIST BURSA 194.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|211.274
|1,53
|BIST ANKARA
|150.842
|-0,62
|BIST ANTALYA
|62.599
|0,01
|BIST BALIKESİR
|76.502
|0,50
|BIST BURSA
|194.188
|0,85
|BIST DENIZLI
|106.219
|-2,90
|BIST ISTANBUL
|114.224
|0,33
|BIST IZMIR
|180.825
|0,72
|BIST KAYSERI
|513.394
|-3,28
|BIST KOCAELI
|209.553
|0,91
|BIST KONYA
|80.141
|0,06
|BIST TEKIRDAĞ
|220.474
|-0,81