Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 208.089 -0,73
BIST ANKARA 151.779 -2,03
BIST ANTALYA 62.591 0,50
BIST BALIKESİR 76.121 -1,50
BIST BURSA 192.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 208.089 -0,73
BIST ANKARA 151.779 -2,03
BIST ANTALYA 62.591 0,50
BIST BALIKESİR 76.121 -1,50
BIST BURSA 192.559 0,73
BIST DENIZLI 109.394 2,15
BIST ISTANBUL 113.850 -0,26
BIST IZMIR 179.525 -2,38
BIST KAYSERI 530.831 -3,94
BIST KOCAELI 207.666 -0,55
BIST KONYA 80.093 -1,61
BIST TEKIRDAĞ 222.269 -0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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