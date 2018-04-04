Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 208.089 -0,73
BIST ANKARA 151.779 -2,03
BIST ANTALYA 62.591 0,50
BIST BALIKESİR 76.121 -1,50
BIST BURSA 192.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|208.089
|-0,73
|BIST ANKARA
|151.779
|-2,03
|BIST ANTALYA
|62.591
|0,50
|BIST BALIKESİR
|76.121
|-1,50
|BIST BURSA
|192.559
|0,73
|BIST DENIZLI
|109.394
|2,15
|BIST ISTANBUL
|113.850
|-0,26
|BIST IZMIR
|179.525
|-2,38
|BIST KAYSERI
|530.831
|-3,94
|BIST KOCAELI
|207.666
|-0,55
|BIST KONYA
|80.093
|-1,61
|BIST TEKIRDAĞ
|222.269
|-0,36