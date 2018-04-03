Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 209.617 -1,01
BIST ANKARA 154.919 -0,10
BIST ANTALYA 62.278 -0,24
BIST BALIKESİR 77.277 -0,69
BIST BURSA 191.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 209.617 -1,01
BIST ANKARA 154.919 -0,10
BIST ANTALYA 62.278 -0,24
BIST BALIKESİR 77.277 -0,69
BIST BURSA 191.156 -1,08
BIST DENIZLI 107.089 -1,85
BIST ISTANBUL 114.144 0,19
BIST IZMIR 183.903 0,07
BIST KAYSERI 552.624 -4,27
BIST KOCAELI 208.812 1,07
BIST KONYA 81.403 -0,72
BIST TEKIRDAĞ 223.082 -0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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