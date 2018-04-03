Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 209.617 -1,01 BIST ANKARA 154.919 -0,10 BIST ANTALYA 62.278 -0,24 BIST BALIKESİR 77.277 -0,69 BIST BURSA 191.156 -1,08 BIST DENIZLI 107.089 -1,85 BIST ISTANBUL 114.144 0,19 BIST IZMIR 183.903 0,07 BIST KAYSERI 552.624 -4,27 BIST KOCAELI 208.812 1,07 BIST KONYA 81.403 -0,72 BIST TEKIRDAĞ 223.082 -0,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)