Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 209.617 -1,01
BIST ANKARA 154.919 -0,10
BIST ANTALYA 62.278 -0,24
BIST BALIKESİR 77.277 -0,69
BIST BURSA 191.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|209.617
|-1,01
|BIST ANKARA
|154.919
|-0,10
|BIST ANTALYA
|62.278
|-0,24
|BIST BALIKESİR
|77.277
|-0,69
|BIST BURSA
|191.156
|-1,08
|BIST DENIZLI
|107.089
|-1,85
|BIST ISTANBUL
|114.144
|0,19
|BIST IZMIR
|183.903
|0,07
|BIST KAYSERI
|552.624
|-4,27
|BIST KOCAELI
|208.812
|1,07
|BIST KONYA
|81.403
|-0,72
|BIST TEKIRDAĞ
|223.082
|-0,33