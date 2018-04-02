Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 211.757 -0,17 BIST ANKARA 155.076 -0,29 BIST ANTALYA 62.430 -1,35 BIST BALIKESİR 77.811 -0,52 BIST BURSA 193.240 -0,23 BIST DENIZLI 109.104 8,03 BIST ISTANBUL 113.931 -0,27 BIST IZMIR 183.779 1,35 BIST KAYSERI 577.255 3,00 BIST KOCAELI 206.599 -0,84 BIST KONYA 81.995 0,47 BIST TEKIRDAĞ 223.815 0,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)