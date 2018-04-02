Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 211.757 -0,17
BIST ANKARA 155.076 -0,29
BIST ANTALYA 62.430 -1,35
BIST BALIKESİR 77.811 -0,52
BIST BURSA 193.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 211.757 -0,17
BIST ANKARA 155.076 -0,29
BIST ANTALYA 62.430 -1,35
BIST BALIKESİR 77.811 -0,52
BIST BURSA 193.240 -0,23
BIST DENIZLI 109.104 8,03
BIST ISTANBUL 113.931 -0,27
BIST IZMIR 183.779 1,35
BIST KAYSERI 577.255 3,00
BIST KOCAELI 206.599 -0,84
BIST KONYA 81.995 0,47
BIST TEKIRDAĞ 223.815 0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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