Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 211.757 -0,17
BIST ANKARA 155.076 -0,29
BIST ANTALYA 62.430 -1,35
BIST BALIKESİR 77.811 -0,52
BIST BURSA 193.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|211.757
|-0,17
|BIST ANKARA
|155.076
|-0,29
|BIST ANTALYA
|62.430
|-1,35
|BIST BALIKESİR
|77.811
|-0,52
|BIST BURSA
|193.240
|-0,23
|BIST DENIZLI
|109.104
|8,03
|BIST ISTANBUL
|113.931
|-0,27
|BIST IZMIR
|183.779
|1,35
|BIST KAYSERI
|577.255
|3,00
|BIST KOCAELI
|206.599
|-0,84
|BIST KONYA
|81.995
|0,47
|BIST TEKIRDAĞ
|223.815
|0,10