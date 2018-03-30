Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 212.118 -0,08
BIST ANKARA 155.525 -0,16
BIST ANTALYA 63.285 0,95
BIST BALIKESİR 78.220 0,19
BIST BURSA 193.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 212.118 -0,08
BIST ANKARA 155.525 -0,16
BIST ANTALYA 63.285 0,95
BIST BALIKESİR 78.220 0,19
BIST BURSA 193.688 1,27
BIST DENIZLI 100.991 4,33
BIST ISTANBUL 114.237 -0,13
BIST IZMIR 181.333 0,93
BIST KAYSERI 560.434 2,50
BIST KOCAELI 208.349 -0,49
BIST KONYA 81.613 -0,65
BIST TEKIRDAĞ 223.591 0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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