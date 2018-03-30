Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 212.118 -0,08 BIST ANKARA 155.525 -0,16 BIST ANTALYA 63.285 0,95 BIST BALIKESİR 78.220 0,19 BIST BURSA 193.688 1,27 BIST DENIZLI 100.991 4,33 BIST ISTANBUL 114.237 -0,13 BIST IZMIR 181.333 0,93 BIST KAYSERI 560.434 2,50 BIST KOCAELI 208.349 -0,49 BIST KONYA 81.613 -0,65 BIST TEKIRDAĞ 223.591 0,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)