Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 212.118 -0,08
BIST ANKARA 155.525 -0,16
BIST ANTALYA 63.285 0,95
BIST BALIKESİR 78.220 0,19
BIST BURSA 193.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|212.118
|-0,08
|BIST ANKARA
|155.525
|-0,16
|BIST ANTALYA
|63.285
|0,95
|BIST BALIKESİR
|78.220
|0,19
|BIST BURSA
|193.688
|1,27
|BIST DENIZLI
|100.991
|4,33
|BIST ISTANBUL
|114.237
|-0,13
|BIST IZMIR
|181.333
|0,93
|BIST KAYSERI
|560.434
|2,50
|BIST KOCAELI
|208.349
|-0,49
|BIST KONYA
|81.613
|-0,65
|BIST TEKIRDAĞ
|223.591
|0,32