Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 212.292 -1,30
BIST ANKARA 155.778 0,62
BIST ANTALYA 62.692 0,31
BIST BALIKESİR 78.071 -0,19
BIST BURSA 191.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 212.292 -1,30
BIST ANKARA 155.778 0,62
BIST ANTALYA 62.692 0,31
BIST BALIKESİR 78.071 -0,19
BIST BURSA 191.262 1,33
BIST DENIZLI 96.799 -2,04
BIST ISTANBUL 114.388 1,54
BIST IZMIR 179.655 1,23
BIST KAYSERI 546.790 -3,30
BIST KOCAELI 209.368 -6,05
BIST KONYA 82.144 -1,04
BIST TEKIRDAĞ 222.879 1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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