Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 212.292 -1,30
BIST ANKARA 155.778 0,62
BIST ANTALYA 62.692 0,31
BIST BALIKESİR 78.071 -0,19
BIST BURSA 191.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|212.292
|-1,30
|BIST ANKARA
|155.778
|0,62
|BIST ANTALYA
|62.692
|0,31
|BIST BALIKESİR
|78.071
|-0,19
|BIST BURSA
|191.262
|1,33
|BIST DENIZLI
|96.799
|-2,04
|BIST ISTANBUL
|114.388
|1,54
|BIST IZMIR
|179.655
|1,23
|BIST KAYSERI
|546.790
|-3,30
|BIST KOCAELI
|209.368
|-6,05
|BIST KONYA
|82.144
|-1,04
|BIST TEKIRDAĞ
|222.879
|1,06