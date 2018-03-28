Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 215.099 5,60 BIST ANKARA 154.818 -1,03 BIST ANTALYA 62.498 -0,52 BIST BALIKESİR 78.216 -1,19 BIST BURSA 188.756 -1,45 BIST DENIZLI 98.814 0,50 BIST ISTANBUL 112.653 -1,32 BIST IZMIR 177.481 -0,21 BIST KAYSERI 565.467 -7,05 BIST KOCAELI 222.851 -3,42 BIST KONYA 83.009 -0,09 BIST TEKIRDAĞ 220.550 -2,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)