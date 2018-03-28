Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 215.099 5,60
BIST ANKARA 154.818 -1,03
BIST ANTALYA 62.498 -0,52
BIST BALIKESİR 78.216 -1,19
BIST BURSA 188.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|215.099
|5,60
|BIST ANKARA
|154.818
|-1,03
|BIST ANTALYA
|62.498
|-0,52
|BIST BALIKESİR
|78.216
|-1,19
|BIST BURSA
|188.756
|-1,45
|BIST DENIZLI
|98.814
|0,50
|BIST ISTANBUL
|112.653
|-1,32
|BIST IZMIR
|177.481
|-0,21
|BIST KAYSERI
|565.467
|-7,05
|BIST KOCAELI
|222.851
|-3,42
|BIST KONYA
|83.009
|-0,09
|BIST TEKIRDAĞ
|220.550
|-2,43