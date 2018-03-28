Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 215.099 5,60
BIST ANKARA 154.818 -1,03
BIST ANTALYA 62.498 -0,52
BIST BALIKESİR 78.216 -1,19
BIST BURSA 188.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 215.099 5,60
BIST ANKARA 154.818 -1,03
BIST ANTALYA 62.498 -0,52
BIST BALIKESİR 78.216 -1,19
BIST BURSA 188.756 -1,45
BIST DENIZLI 98.814 0,50
BIST ISTANBUL 112.653 -1,32
BIST IZMIR 177.481 -0,21
BIST KAYSERI 565.467 -7,05
BIST KOCAELI 222.851 -3,42
BIST KONYA 83.009 -0,09
BIST TEKIRDAĞ 220.550 -2,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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