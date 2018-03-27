Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 203.699 -6,55
BIST ANKARA 156.422 -0,27
BIST ANTALYA 62.824 -1,46
BIST BALIKESİR 79.160 -1,34
BIST BURSA 191.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|203.699
|-6,55
|BIST ANKARA
|156.422
|-0,27
|BIST ANTALYA
|62.824
|-1,46
|BIST BALIKESİR
|79.160
|-1,34
|BIST BURSA
|191.538
|-1,31
|BIST DENIZLI
|98.321
|-5,46
|BIST ISTANBUL
|114.164
|-0,51
|BIST IZMIR
|177.846
|-1,07
|BIST KAYSERI
|608.324
|-6,33
|BIST KOCAELI
|230.743
|0,51
|BIST KONYA
|83.088
|-0,33
|BIST TEKIRDAĞ
|226.036
|-2,65