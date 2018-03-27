Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 203.699 -6,55
BIST ANKARA 156.422 -0,27
BIST ANTALYA 62.824 -1,46
BIST BALIKESİR 79.160 -1,34
BIST BURSA 191.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 203.699 -6,55
BIST ANKARA 156.422 -0,27
BIST ANTALYA 62.824 -1,46
BIST BALIKESİR 79.160 -1,34
BIST BURSA 191.538 -1,31
BIST DENIZLI 98.321 -5,46
BIST ISTANBUL 114.164 -0,51
BIST IZMIR 177.846 -1,07
BIST KAYSERI 608.324 -6,33
BIST KOCAELI 230.743 0,51
BIST KONYA 83.088 -0,33
BIST TEKIRDAĞ 226.036 -2,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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