Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 217.976 4,17
BIST ANKARA 156.838 -0,31
BIST ANTALYA 63.756 -2,17
BIST BALIKESİR 80.235 -0,25
BIST BURSA 194.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 217.976 4,17
BIST ANKARA 156.838 -0,31
BIST ANTALYA 63.756 -2,17
BIST BALIKESİR 80.235 -0,25
BIST BURSA 194.090 0,35
BIST DENIZLI 104.001 12,20
BIST ISTANBUL 114.744 0,04
BIST IZMIR 179.767 0,68
BIST KAYSERI 649.436 1,53
BIST KOCAELI 229.579 1,15
BIST KONYA 83.364 1,01
BIST TEKIRDAĞ 232.178 3,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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