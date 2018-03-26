Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 217.976 4,17
BIST ANKARA 156.838 -0,31
BIST ANTALYA 63.756 -2,17
BIST BALIKESİR 80.235 -0,25
BIST BURSA 194.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|217.976
|4,17
|BIST ANKARA
|156.838
|-0,31
|BIST ANTALYA
|63.756
|-2,17
|BIST BALIKESİR
|80.235
|-0,25
|BIST BURSA
|194.090
|0,35
|BIST DENIZLI
|104.001
|12,20
|BIST ISTANBUL
|114.744
|0,04
|BIST IZMIR
|179.767
|0,68
|BIST KAYSERI
|649.436
|1,53
|BIST KOCAELI
|229.579
|1,15
|BIST KONYA
|83.364
|1,01
|BIST TEKIRDAĞ
|232.178
|3,02