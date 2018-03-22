Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 201.884 1,04
BIST ANKARA 160.624 -0,41
BIST ANTALYA 65.221 0,07
BIST BALIKESİR 81.262 -0,68
BIST BURSA 194.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|201.884
|1,04
|BIST ANKARA
|160.624
|-0,41
|BIST ANTALYA
|65.221
|0,07
|BIST BALIKESİR
|81.262
|-0,68
|BIST BURSA
|194.668
|0,28
|BIST DENIZLI
|91.581
|4,19
|BIST ISTANBUL
|114.842
|-0,23
|BIST IZMIR
|178.475
|0,23
|BIST KAYSERI
|639.877
|1,76
|BIST KOCAELI
|223.025
|0,88
|BIST KONYA
|83.246
|-1,68
|BIST TEKIRDAĞ
|219.004
|2,22