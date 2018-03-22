Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 201.884 1,04
BIST ANKARA 160.624 -0,41
BIST ANTALYA 65.221 0,07
BIST BALIKESİR 81.262 -0,68
BIST BURSA 194.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 201.884 1,04
BIST ANKARA 160.624 -0,41
BIST ANTALYA 65.221 0,07
BIST BALIKESİR 81.262 -0,68
BIST BURSA 194.668 0,28
BIST DENIZLI 91.581 4,19
BIST ISTANBUL 114.842 -0,23
BIST IZMIR 178.475 0,23
BIST KAYSERI 639.877 1,76
BIST KOCAELI 223.025 0,88
BIST KONYA 83.246 -1,68
BIST TEKIRDAĞ 219.004 2,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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