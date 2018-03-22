Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 201.884 1,04 BIST ANKARA 160.624 -0,41 BIST ANTALYA 65.221 0,07 BIST BALIKESİR 81.262 -0,68 BIST BURSA 194.668 0,28 BIST DENIZLI 91.581 4,19 BIST ISTANBUL 114.842 -0,23 BIST IZMIR 178.475 0,23 BIST KAYSERI 639.877 1,76 BIST KOCAELI 223.025 0,88 BIST KONYA 83.246 -1,68 BIST TEKIRDAĞ 219.004 2,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)