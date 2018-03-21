Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 199.800 7,33 BIST ANKARA 161.282 0,54 BIST ANTALYA 65.177 -0,32 BIST BALIKESİR 81.820 0,01 BIST BURSA 194.129 -1,88 BIST DENIZLI 87.897 0,14 BIST ISTANBUL 115.106 1,00 BIST IZMIR 178.069 0,33 BIST KAYSERI 628.786 0,40 BIST KOCAELI 221.086 1,63 BIST KONYA 84.665 -0,56 BIST TEKIRDAĞ 214.237 1,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)