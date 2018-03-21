Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 199.800 7,33
BIST ANKARA 161.282 0,54
BIST ANTALYA 65.177 -0,32
BIST BALIKESİR 81.820 0,01
BIST BURSA 194.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 199.800 7,33
BIST ANKARA 161.282 0,54
BIST ANTALYA 65.177 -0,32
BIST BALIKESİR 81.820 0,01
BIST BURSA 194.129 -1,88
BIST DENIZLI 87.897 0,14
BIST ISTANBUL 115.106 1,00
BIST IZMIR 178.069 0,33
BIST KAYSERI 628.786 0,40
BIST KOCAELI 221.086 1,63
BIST KONYA 84.665 -0,56
BIST TEKIRDAĞ 214.237 1,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et