Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 199.800 7,33
BIST ANKARA 161.282 0,54
BIST ANTALYA 65.177 -0,32
BIST BALIKESİR 81.820 0,01
BIST BURSA 194.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|199.800
|7,33
|BIST ANKARA
|161.282
|0,54
|BIST ANTALYA
|65.177
|-0,32
|BIST BALIKESİR
|81.820
|0,01
|BIST BURSA
|194.129
|-1,88
|BIST DENIZLI
|87.897
|0,14
|BIST ISTANBUL
|115.106
|1,00
|BIST IZMIR
|178.069
|0,33
|BIST KAYSERI
|628.786
|0,40
|BIST KOCAELI
|221.086
|1,63
|BIST KONYA
|84.665
|-0,56
|BIST TEKIRDAĞ
|214.237
|1,91