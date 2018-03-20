Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.162 1,61
BIST ANKARA 160.412 0,87
BIST ANTALYA 65.387 1,30
BIST BALIKESİR 81.816 0,12
BIST BURSA 197.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.162 1,61
BIST ANKARA 160.412 0,87
BIST ANTALYA 65.387 1,30
BIST BALIKESİR 81.816 0,12
BIST BURSA 197.846 0,78
BIST DENIZLI 87.771 0,99
BIST ISTANBUL 113.967 1,02
BIST IZMIR 177.482 0,91
BIST KAYSERI 626.295 -1,46
BIST KOCAELI 217.547 0,10
BIST KONYA 85.143 -0,27
BIST TEKIRDAĞ 210.224 0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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