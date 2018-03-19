Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.212 4,72
BIST ANKARA 159.034 -0,51
BIST ANTALYA 64.545 -1,48
BIST BALIKESİR 81.716 -0,10
BIST BURSA 196.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.212 4,72
BIST ANKARA 159.034 -0,51
BIST ANTALYA 64.545 -1,48
BIST BALIKESİR 81.716 -0,10
BIST BURSA 196.324 -0,31
BIST DENIZLI 86.908 -0,81
BIST ISTANBUL 112.815 -1,41
BIST IZMIR 175.873 -1,42
BIST KAYSERI 635.583 0,16
BIST KOCAELI 217.328 -0,21
BIST KONYA 85.370 1,59
BIST TEKIRDAĞ 209.185 -2,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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