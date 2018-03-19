Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.212 4,72
BIST ANKARA 159.034 -0,51
BIST ANTALYA 64.545 -1,48
BIST BALIKESİR 81.716 -0,10
BIST BURSA 196.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|183.212
|4,72
|BIST ANKARA
|159.034
|-0,51
|BIST ANTALYA
|64.545
|-1,48
|BIST BALIKESİR
|81.716
|-0,10
|BIST BURSA
|196.324
|-0,31
|BIST DENIZLI
|86.908
|-0,81
|BIST ISTANBUL
|112.815
|-1,41
|BIST IZMIR
|175.873
|-1,42
|BIST KAYSERI
|635.583
|0,16
|BIST KOCAELI
|217.328
|-0,21
|BIST KONYA
|85.370
|1,59
|BIST TEKIRDAĞ
|209.185
|-2,79