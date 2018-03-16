Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.947 0,62
BIST ANKARA 159.845 -0,07
BIST ANTALYA 65.515 0,44
BIST BALIKESİR 81.796 0,41
BIST BURSA 196.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.947
|0,62
|BIST ANKARA
|159.845
|-0,07
|BIST ANTALYA
|65.515
|0,44
|BIST BALIKESİR
|81.796
|0,41
|BIST BURSA
|196.942
|-0,35
|BIST DENIZLI
|87.616
|-0,69
|BIST ISTANBUL
|114.428
|0,30
|BIST IZMIR
|178.413
|-0,22
|BIST KAYSERI
|634.583
|0,99
|BIST KOCAELI
|217.781
|-0,07
|BIST KONYA
|84.035
|3,67
|BIST TEKIRDAĞ
|215.185
|-1,55