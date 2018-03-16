Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.947 0,62 BIST ANKARA 159.845 -0,07 BIST ANTALYA 65.515 0,44 BIST BALIKESİR 81.796 0,41 BIST BURSA 196.942 -0,35 BIST DENIZLI 87.616 -0,69 BIST ISTANBUL 114.428 0,30 BIST IZMIR 178.413 -0,22 BIST KAYSERI 634.583 0,99 BIST KOCAELI 217.781 -0,07 BIST KONYA 84.035 3,67 BIST TEKIRDAĞ 215.185 -1,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)