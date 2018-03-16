Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.947 0,62
BIST ANKARA 159.845 -0,07
BIST ANTALYA 65.515 0,44
BIST BALIKESİR 81.796 0,41
BIST BURSA 196.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.947 0,62
BIST ANKARA 159.845 -0,07
BIST ANTALYA 65.515 0,44
BIST BALIKESİR 81.796 0,41
BIST BURSA 196.942 -0,35
BIST DENIZLI 87.616 -0,69
BIST ISTANBUL 114.428 0,30
BIST IZMIR 178.413 -0,22
BIST KAYSERI 634.583 0,99
BIST KOCAELI 217.781 -0,07
BIST KONYA 84.035 3,67
BIST TEKIRDAĞ 215.185 -1,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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