Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.867 0,63
BIST ANKARA 159.962 0,39
BIST ANTALYA 65.230 -0,29
BIST BALIKESİR 81.462 -0,51
BIST BURSA 197.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|173.867
|0,63
|BIST ANKARA
|159.962
|0,39
|BIST ANTALYA
|65.230
|-0,29
|BIST BALIKESİR
|81.462
|-0,51
|BIST BURSA
|197.639
|-0,51
|BIST DENIZLI
|88.223
|2,07
|BIST ISTANBUL
|114.090
|-0,56
|BIST IZMIR
|178.807
|1,71
|BIST KAYSERI
|628.340
|0,45
|BIST KOCAELI
|217.925
|-0,35
|BIST KONYA
|81.063
|1,58
|BIST TEKIRDAĞ
|218.569
|-1,59