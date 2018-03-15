Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.867 0,63
BIST ANKARA 159.962 0,39
BIST ANTALYA 65.230 -0,29
BIST BALIKESİR 81.462 -0,51
BIST BURSA 197.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.867 0,63
BIST ANKARA 159.962 0,39
BIST ANTALYA 65.230 -0,29
BIST BALIKESİR 81.462 -0,51
BIST BURSA 197.639 -0,51
BIST DENIZLI 88.223 2,07
BIST ISTANBUL 114.090 -0,56
BIST IZMIR 178.807 1,71
BIST KAYSERI 628.340 0,45
BIST KOCAELI 217.925 -0,35
BIST KONYA 81.063 1,58
BIST TEKIRDAĞ 218.569 -1,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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