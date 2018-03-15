Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.867 0,63 BIST ANKARA 159.962 0,39 BIST ANTALYA 65.230 -0,29 BIST BALIKESİR 81.462 -0,51 BIST BURSA 197.639 -0,51 BIST DENIZLI 88.223 2,07 BIST ISTANBUL 114.090 -0,56 BIST IZMIR 178.807 1,71 BIST KAYSERI 628.340 0,45 BIST KOCAELI 217.925 -0,35 BIST KONYA 81.063 1,58 BIST TEKIRDAĞ 218.569 -1,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)