Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 172.771 -1,23 BIST ANKARA 159.340 -1,54 BIST ANTALYA 65.418 0,33 BIST BALIKESİR 81.881 0,00 BIST BURSA 198.643 -1,19 BIST DENIZLI 86.434 0,00 BIST ISTANBUL 114.735 0,25 BIST IZMIR 175.804 0,54 BIST KAYSERI 625.545 0,00 BIST KOCAELI 218.696 0,30 BIST KONYA 79.803 1,02 BIST TEKIRDAĞ 222.092 1,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)