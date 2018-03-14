Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 172.771 -1,23
BIST ANKARA 159.340 -1,54
BIST ANTALYA 65.418 0,33
BIST BALIKESİR 81.881 0,00
BIST BURSA 198.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 172.771 -1,23
BIST ANKARA 159.340 -1,54
BIST ANTALYA 65.418 0,33
BIST BALIKESİR 81.881 0,00
BIST BURSA 198.643 -1,19
BIST DENIZLI 86.434 0,00
BIST ISTANBUL 114.735 0,25
BIST IZMIR 175.804 0,54
BIST KAYSERI 625.545 0,00
BIST KOCAELI 218.696 0,30
BIST KONYA 79.803 1,02
BIST TEKIRDAĞ 222.092 1,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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