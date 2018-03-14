Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 172.771 -1,23
BIST ANKARA 159.340 -1,54
BIST ANTALYA 65.418 0,33
BIST BALIKESİR 81.881 0,00
BIST BURSA 198.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|172.771
|-1,23
|BIST ANKARA
|159.340
|-1,54
|BIST ANTALYA
|65.418
|0,33
|BIST BALIKESİR
|81.881
|0,00
|BIST BURSA
|198.643
|-1,19
|BIST DENIZLI
|86.434
|0,00
|BIST ISTANBUL
|114.735
|0,25
|BIST IZMIR
|175.804
|0,54
|BIST KAYSERI
|625.545
|0,00
|BIST KOCAELI
|218.696
|0,30
|BIST KONYA
|79.803
|1,02
|BIST TEKIRDAĞ
|222.092
|1,50