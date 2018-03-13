Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.926 7,90
BIST ANKARA 161.830 0,62
BIST ANTALYA 65.203 -0,25
BIST BALIKESİR 81.884 -1,75
BIST BURSA 201.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.926 7,90
BIST ANKARA 161.830 0,62
BIST ANTALYA 65.203 -0,25
BIST BALIKESİR 81.884 -1,75
BIST BURSA 201.037 -0,85
BIST DENIZLI 86.436 -0,07
BIST ISTANBUL 114.452 0,31
BIST IZMIR 174.855 0,02
BIST KAYSERI 625.567 2,18
BIST KOCAELI 218.038 0,07
BIST KONYA 78.996 1,71
BIST TEKIRDAĞ 218.811 0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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