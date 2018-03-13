Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.926 7,90
BIST ANKARA 161.830 0,62
BIST ANTALYA 65.203 -0,25
BIST BALIKESİR 81.884 -1,75
BIST BURSA 201.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.926
|7,90
|BIST ANKARA
|161.830
|0,62
|BIST ANTALYA
|65.203
|-0,25
|BIST BALIKESİR
|81.884
|-1,75
|BIST BURSA
|201.037
|-0,85
|BIST DENIZLI
|86.436
|-0,07
|BIST ISTANBUL
|114.452
|0,31
|BIST IZMIR
|174.855
|0,02
|BIST KAYSERI
|625.567
|2,18
|BIST KOCAELI
|218.038
|0,07
|BIST KONYA
|78.996
|1,71
|BIST TEKIRDAĞ
|218.811
|0,36