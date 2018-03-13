Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.926 7,90 BIST ANKARA 161.830 0,62 BIST ANTALYA 65.203 -0,25 BIST BALIKESİR 81.884 -1,75 BIST BURSA 201.037 -0,85 BIST DENIZLI 86.436 -0,07 BIST ISTANBUL 114.452 0,31 BIST IZMIR 174.855 0,02 BIST KAYSERI 625.567 2,18 BIST KOCAELI 218.038 0,07 BIST KONYA 78.996 1,71 BIST TEKIRDAĞ 218.811 0,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)