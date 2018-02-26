Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 155.594 -0,58
BIST ANKARA 158.920 0,90
BIST ANTALYA 71.944 -0,02
BIST BALIKESİR 84.439 0,09
BIST BURSA 212.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 155.594 -0,58
BIST ANKARA 158.920 0,90
BIST ANTALYA 71.944 -0,02
BIST BALIKESİR 84.439 0,09
BIST BURSA 212.026 2,54
BIST DENIZLI 82.488 -0,06
BIST ISTANBUL 115.718 1,43
BIST IZMIR 173.031 0,29
BIST KAYSERI 518.227 1,84
BIST KOCAELI 220.722 -0,09
BIST KONYA 74.975 -1,52
BIST TEKIRDAĞ 203.461 0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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