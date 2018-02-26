Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 155.594 -0,58
BIST ANKARA 158.920 0,90
BIST ANTALYA 71.944 -0,02
BIST BALIKESİR 84.439 0,09
BIST BURSA 212.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|155.594
|-0,58
|BIST ANKARA
|158.920
|0,90
|BIST ANTALYA
|71.944
|-0,02
|BIST BALIKESİR
|84.439
|0,09
|BIST BURSA
|212.026
|2,54
|BIST DENIZLI
|82.488
|-0,06
|BIST ISTANBUL
|115.718
|1,43
|BIST IZMIR
|173.031
|0,29
|BIST KAYSERI
|518.227
|1,84
|BIST KOCAELI
|220.722
|-0,09
|BIST KONYA
|74.975
|-1,52
|BIST TEKIRDAĞ
|203.461
|0,50