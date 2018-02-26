Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 155.594 -0,58 BIST ANKARA 158.920 0,90 BIST ANTALYA 71.944 -0,02 BIST BALIKESİR 84.439 0,09 BIST BURSA 212.026 2,54 BIST DENIZLI 82.488 -0,06 BIST ISTANBUL 115.718 1,43 BIST IZMIR 173.031 0,29 BIST KAYSERI 518.227 1,84 BIST KOCAELI 220.722 -0,09 BIST KONYA 74.975 -1,52 BIST TEKIRDAĞ 203.461 0,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)