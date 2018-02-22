Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 157.076 -0,58 BIST ANKARA 157.113 0,09 BIST ANTALYA 71.082 1,54 BIST BALIKESİR 84.043 -0,29 BIST BURSA 207.794 0,31 BIST DENIZLI 82.592 0,63 BIST ISTANBUL 113.229 0,32 BIST IZMIR 172.726 1,13 BIST KAYSERI 498.095 2,95 BIST KOCAELI 220.837 3,31 BIST KONYA 76.815 -1,44 BIST TEKIRDAĞ 200.874 -0,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)