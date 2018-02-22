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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 157.076 -0,58
BIST ANKARA 157.113 0,09
BIST ANTALYA 71.082 1,54
BIST BALIKESİR 84.043 -0,29
BIST BURSA 207.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 157.076 -0,58
BIST ANKARA 157.113 0,09
BIST ANTALYA 71.082 1,54
BIST BALIKESİR 84.043 -0,29
BIST BURSA 207.794 0,31
BIST DENIZLI 82.592 0,63
BIST ISTANBUL 113.229 0,32
BIST IZMIR 172.726 1,13
BIST KAYSERI 498.095 2,95
BIST KOCAELI 220.837 3,31
BIST KONYA 76.815 -1,44
BIST TEKIRDAĞ 200.874 -0,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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