Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 157.076 -0,58
BIST ANKARA 157.113 0,09
BIST ANTALYA 71.082 1,54
BIST BALIKESİR 84.043 -0,29
BIST BURSA 207.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|157.076
|-0,58
|BIST ANKARA
|157.113
|0,09
|BIST ANTALYA
|71.082
|1,54
|BIST BALIKESİR
|84.043
|-0,29
|BIST BURSA
|207.794
|0,31
|BIST DENIZLI
|82.592
|0,63
|BIST ISTANBUL
|113.229
|0,32
|BIST IZMIR
|172.726
|1,13
|BIST KAYSERI
|498.095
|2,95
|BIST KOCAELI
|220.837
|3,31
|BIST KONYA
|76.815
|-1,44
|BIST TEKIRDAĞ
|200.874
|-0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)