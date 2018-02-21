Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 157.986 2,99 BIST ANKARA 156.977 2,57 BIST ANTALYA 70.006 2,85 BIST BALIKESİR 84.286 1,07 BIST BURSA 207.147 1,72 BIST DENIZLI 82.076 1,17 BIST ISTANBUL 112.867 2,26 BIST IZMIR 170.801 3,11 BIST KAYSERI 483.812 2,90 BIST KOCAELI 213.752 1,73 BIST KONYA 77.940 1,97 BIST TEKIRDAĞ 202.824 3,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)