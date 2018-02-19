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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 161.919 -2,00
BIST ANKARA 155.533 0,01
BIST ANTALYA 74.064 1,20
BIST BALIKESİR 85.564 -2,00
BIST BURSA 207.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 161.919 -2,00
BIST ANKARA 155.533 0,01
BIST ANTALYA 74.064 1,20
BIST BALIKESİR 85.564 -2,00
BIST BURSA 207.341 0,59
BIST DENIZLI 83.850 -0,96
BIST ISTANBUL 112.942 -0,09
BIST IZMIR 173.205 2,02
BIST KAYSERI 472.841 -1,22
BIST KOCAELI 212.865 0,15
BIST KONYA 79.248 -3,47
BIST TEKIRDAĞ 202.234 2,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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