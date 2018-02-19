Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 161.919 -2,00
BIST ANKARA 155.533 0,01
BIST ANTALYA 74.064 1,20
BIST BALIKESİR 85.564 -2,00
BIST BURSA 207.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|161.919
|-2,00
|BIST ANKARA
|155.533
|0,01
|BIST ANTALYA
|74.064
|1,20
|BIST BALIKESİR
|85.564
|-2,00
|BIST BURSA
|207.341
|0,59
|BIST DENIZLI
|83.850
|-0,96
|BIST ISTANBUL
|112.942
|-0,09
|BIST IZMIR
|173.205
|2,02
|BIST KAYSERI
|472.841
|-1,22
|BIST KOCAELI
|212.865
|0,15
|BIST KONYA
|79.248
|-3,47
|BIST TEKIRDAĞ
|202.234
|2,50