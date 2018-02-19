Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 161.919 -2,00 BIST ANKARA 155.533 0,01 BIST ANTALYA 74.064 1,20 BIST BALIKESİR 85.564 -2,00 BIST BURSA 207.341 0,59 BIST DENIZLI 83.850 -0,96 BIST ISTANBUL 112.942 -0,09 BIST IZMIR 173.205 2,02 BIST KAYSERI 472.841 -1,22 BIST KOCAELI 212.865 0,15 BIST KONYA 79.248 -3,47 BIST TEKIRDAĞ 202.234 2,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)