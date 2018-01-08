Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.085 1,89
BIST ANKARA 157.670 1,05
BIST ANTALYA 63.475 -2,06
BIST BALIKESİR 99.176 1,49
BIST BURSA 211.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.085
|1,89
|BIST ANKARA
|157.670
|1,05
|BIST ANTALYA
|63.475
|-2,06
|BIST BALIKESİR
|99.176
|1,49
|BIST BURSA
|211.602
|-0,70
|BIST DENIZLI
|81.533
|-0,30
|BIST ISTANBUL
|114.057
|0,01
|BIST IZMIR
|186.217
|0,24
|BIST KAYSERI
|473.875
|0,69
|BIST KOCAELI
|224.749
|-0,27
|BIST KONYA
|86.314
|2,11
|BIST TEKIRDAĞ
|197.144
|0,75