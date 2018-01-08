Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.085 1,89
BIST ANKARA 157.670 1,05
BIST ANTALYA 63.475 -2,06
BIST BALIKESİR 99.176 1,49
BIST BURSA 211.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.085 1,89
BIST ANKARA 157.670 1,05
BIST ANTALYA 63.475 -2,06
BIST BALIKESİR 99.176 1,49
BIST BURSA 211.602 -0,70
BIST DENIZLI 81.533 -0,30
BIST ISTANBUL 114.057 0,01
BIST IZMIR 186.217 0,24
BIST KAYSERI 473.875 0,69
BIST KOCAELI 224.749 -0,27
BIST KONYA 86.314 2,11
BIST TEKIRDAĞ 197.144 0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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