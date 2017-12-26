Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 158.786 -4,36 BIST ANKARA 150.067 0,32 BIST ANTALYA 57.597 -0,96 BIST BALIKESİR 90.778 -0,98 BIST BURSA 200.119 -0,43 BIST DENIZLI 78.329 1,04 BIST ISTANBUL 109.145 0,45 BIST IZMIR 169.542 1,86 BIST KAYSERI 461.495 1,67 BIST KOCAELI 219.693 -0,27 BIST KONYA 79.715 -1,87 BIST TEKIRDAĞ 189.056 -0,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)