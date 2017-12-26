Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 158.786 -4,36
BIST ANKARA 150.067 0,32
BIST ANTALYA 57.597 -0,96
BIST BALIKESİR 90.778 -0,98
BIST BURSA 200.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|158.786
|-4,36
|BIST ANKARA
|150.067
|0,32
|BIST ANTALYA
|57.597
|-0,96
|BIST BALIKESİR
|90.778
|-0,98
|BIST BURSA
|200.119
|-0,43
|BIST DENIZLI
|78.329
|1,04
|BIST ISTANBUL
|109.145
|0,45
|BIST IZMIR
|169.542
|1,86
|BIST KAYSERI
|461.495
|1,67
|BIST KOCAELI
|219.693
|-0,27
|BIST KONYA
|79.715
|-1,87
|BIST TEKIRDAĞ
|189.056
|-0,81