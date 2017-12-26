Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 158.786 -4,36
BIST ANKARA 150.067 0,32
BIST ANTALYA 57.597 -0,96
BIST BALIKESİR 90.778 -0,98
BIST BURSA 200.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 158.786 -4,36
BIST ANKARA 150.067 0,32
BIST ANTALYA 57.597 -0,96
BIST BALIKESİR 90.778 -0,98
BIST BURSA 200.119 -0,43
BIST DENIZLI 78.329 1,04
BIST ISTANBUL 109.145 0,45
BIST IZMIR 169.542 1,86
BIST KAYSERI 461.495 1,67
BIST KOCAELI 219.693 -0,27
BIST KONYA 79.715 -1,87
BIST TEKIRDAĞ 189.056 -0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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