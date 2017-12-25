Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 166.022 3,25 BIST ANKARA 149.586 0,96 BIST ANTALYA 58.154 1,53 BIST BALIKESİR 91.677 0,80 BIST BURSA 200.984 1,08 BIST DENIZLI 77.525 1,42 BIST ISTANBUL 108.651 0,07 BIST IZMIR 166.438 1,38 BIST KAYSERI 453.930 -0,32 BIST KOCAELI 220.293 0,59 BIST KONYA 81.237 0,14 BIST TEKIRDAĞ 190.597 3,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)