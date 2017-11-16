Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 113.562 -0,26
BIST ANKARA 139.107 -7,92
BIST ANTALYA 51.987 -2,53
BIST BALIKESİR 83.862 -2,26
BIST BURSA 200.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|113.562
|-0,26
|BIST ANKARA
|139.107
|-7,92
|BIST ANTALYA
|51.987
|-2,53
|BIST BALIKESİR
|83.862
|-2,26
|BIST BURSA
|200.990
|0,03
|BIST DENIZLI
|75.779
|-0,77
|BIST ISTANBUL
|101.056
|-0,01
|BIST IZMIR
|145.553
|-0,26
|BIST KAYSERI
|439.728
|-1,67
|BIST KOCAELI
|217.444
|-0,78
|BIST KONYA
|62.545
|4,80
|BIST TEKIRDAĞ
|188.029
|0,01