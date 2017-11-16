Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 113.562 -0,26
BIST ANKARA 139.107 -7,92
BIST ANTALYA 51.987 -2,53
BIST BALIKESİR 83.862 -2,26
BIST BURSA 200.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 113.562 -0,26
BIST ANKARA 139.107 -7,92
BIST ANTALYA 51.987 -2,53
BIST BALIKESİR 83.862 -2,26
BIST BURSA 200.990 0,03
BIST DENIZLI 75.779 -0,77
BIST ISTANBUL 101.056 -0,01
BIST IZMIR 145.553 -0,26
BIST KAYSERI 439.728 -1,67
BIST KOCAELI 217.444 -0,78
BIST KONYA 62.545 4,80
BIST TEKIRDAĞ 188.029 0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)