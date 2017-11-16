Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 113.562 -0,26 BIST ANKARA 139.107 -7,92 BIST ANTALYA 51.987 -2,53 BIST BALIKESİR 83.862 -2,26 BIST BURSA 200.990 0,03 BIST DENIZLI 75.779 -0,77 BIST ISTANBUL 101.056 -0,01 BIST IZMIR 145.553 -0,26 BIST KAYSERI 439.728 -1,67 BIST KOCAELI 217.444 -0,78 BIST KONYA 62.545 4,80 BIST TEKIRDAĞ 188.029 0,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)