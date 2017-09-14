Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 130.365 -1,66 BIST ANKARA 144.987 0,02 BIST ANTALYA 66.811 -1,64 BIST BALIKESİR 101.035 -0,87 BIST BURSA 202.076 -0,46 BIST DENIZLI 85.522 -0,59 BIST ISTANBUL 99.400 -0,51 BIST IZMIR 146.101 -0,79 BIST KAYSERI 346.060 0,68 BIST KOCAELI 214.187 0,10 BIST KONYA 59.054 -1,50 BIST TEKIRDAĞ 183.901 -0,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)