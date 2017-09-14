Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 130.365 -1,66
BIST ANKARA 144.987 0,02
BIST ANTALYA 66.811 -1,64
BIST BALIKESİR 101.035 -0,87
BIST BURSA 202.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|130.365
|-1,66
|BIST ANKARA
|144.987
|0,02
|BIST ANTALYA
|66.811
|-1,64
|BIST BALIKESİR
|101.035
|-0,87
|BIST BURSA
|202.076
|-0,46
|BIST DENIZLI
|85.522
|-0,59
|BIST ISTANBUL
|99.400
|-0,51
|BIST IZMIR
|146.101
|-0,79
|BIST KAYSERI
|346.060
|0,68
|BIST KOCAELI
|214.187
|0,10
|BIST KONYA
|59.054
|-1,50
|BIST TEKIRDAĞ
|183.901
|-0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)