Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 130.365 -1,66
BIST ANKARA 144.987 0,02
BIST ANTALYA 66.811 -1,64
BIST BALIKESİR 101.035 -0,87
BIST BURSA 202.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 130.365 -1,66
BIST ANKARA 144.987 0,02
BIST ANTALYA 66.811 -1,64
BIST BALIKESİR 101.035 -0,87
BIST BURSA 202.076 -0,46
BIST DENIZLI 85.522 -0,59
BIST ISTANBUL 99.400 -0,51
BIST IZMIR 146.101 -0,79
BIST KAYSERI 346.060 0,68
BIST KOCAELI 214.187 0,10
BIST KONYA 59.054 -1,50
BIST TEKIRDAĞ 183.901 -0,32


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)