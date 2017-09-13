Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 132.561 -0,81
BIST ANKARA 144.953 0,19
BIST ANTALYA 67.923 -1,38
BIST BALIKESİR 101.921 0,43
BIST BURSA 203.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 132.561 -0,81
BIST ANKARA 144.953 0,19
BIST ANTALYA 67.923 -1,38
BIST BALIKESİR 101.921 0,43
BIST BURSA 203.019 -1,47
BIST DENIZLI 86.029 -0,15
BIST ISTANBUL 99.909 -1,03
BIST IZMIR 147.261 -1,57
BIST KAYSERI 343.718 -0,23
BIST KOCAELI 213.970 -0,73
BIST KONYA 59.951 -1,22
BIST TEKIRDAĞ 184.491 -2,32


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)