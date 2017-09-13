Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 132.561 -0,81
BIST ANKARA 144.953 0,19
BIST ANTALYA 67.923 -1,38
BIST BALIKESİR 101.921 0,43
BIST BURSA 203.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|132.561
|-0,81
|BIST ANKARA
|144.953
|0,19
|BIST ANTALYA
|67.923
|-1,38
|BIST BALIKESİR
|101.921
|0,43
|BIST BURSA
|203.019
|-1,47
|BIST DENIZLI
|86.029
|-0,15
|BIST ISTANBUL
|99.909
|-1,03
|BIST IZMIR
|147.261
|-1,57
|BIST KAYSERI
|343.718
|-0,23
|BIST KOCAELI
|213.970
|-0,73
|BIST KONYA
|59.951
|-1,22
|BIST TEKIRDAĞ
|184.491
|-2,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)