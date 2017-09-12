Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 133.646 3,05
BIST ANKARA 144.682 -1,03
BIST ANTALYA 68.877 1,47
BIST BALIKESİR 101.479 0,56
BIST BURSA 206.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|133.646
|3,05
|BIST ANKARA
|144.682
|-1,03
|BIST ANTALYA
|68.877
|1,47
|BIST BALIKESİR
|101.479
|0,56
|BIST BURSA
|206.048
|-0,73
|BIST DENIZLI
|86.159
|-0,14
|BIST ISTANBUL
|100.948
|-0,04
|BIST IZMIR
|149.608
|-0,16
|BIST KAYSERI
|344.502
|0,22
|BIST KOCAELI
|215.532
|-0,90
|BIST KONYA
|60.691
|0,77
|BIST TEKIRDAĞ
|188.873
|0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)