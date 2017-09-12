Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 133.646 3,05
BIST ANKARA 144.682 -1,03
BIST ANTALYA 68.877 1,47
BIST BALIKESİR 101.479 0,56
BIST BURSA 206.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 133.646 3,05
BIST ANKARA 144.682 -1,03
BIST ANTALYA 68.877 1,47
BIST BALIKESİR 101.479 0,56
BIST BURSA 206.048 -0,73
BIST DENIZLI 86.159 -0,14
BIST ISTANBUL 100.948 -0,04
BIST IZMIR 149.608 -0,16
BIST KAYSERI 344.502 0,22
BIST KOCAELI 215.532 -0,90
BIST KONYA 60.691 0,77
BIST TEKIRDAĞ 188.873 0,54


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)