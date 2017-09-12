Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 133.646 3,05 BIST ANKARA 144.682 -1,03 BIST ANTALYA 68.877 1,47 BIST BALIKESİR 101.479 0,56 BIST BURSA 206.048 -0,73 BIST DENIZLI 86.159 -0,14 BIST ISTANBUL 100.948 -0,04 BIST IZMIR 149.608 -0,16 BIST KAYSERI 344.502 0,22 BIST KOCAELI 215.532 -0,90 BIST KONYA 60.691 0,77 BIST TEKIRDAĞ 188.873 0,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)