Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 126.287 -2,81 BIST ANKARA 145.127 -1,34 BIST ANTALYA 67.795 -0,66 BIST BALIKESİR 100.600 -2,97 BIST BURSA 206.711 -0,07 BIST DENIZLI 85.915 1,78 BIST ISTANBUL 99.679 -0,70 BIST IZMIR 148.137 -1,09 BIST KAYSERI 332.371 2,30 BIST KOCAELI 218.678 0,42 BIST KONYA 59.634 -1,34 BIST TEKIRDAĞ 184.740 0,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)