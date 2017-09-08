Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 126.287 -2,81
BIST ANKARA 145.127 -1,34
BIST ANTALYA 67.795 -0,66
BIST BALIKESİR 100.600 -2,97
BIST BURSA 206.

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 126.287 -2,81
BIST ANKARA 145.127 -1,34
BIST ANTALYA 67.795 -0,66
BIST BALIKESİR 100.600 -2,97
BIST BURSA 206.711 -0,07
BIST DENIZLI 85.915 1,78
BIST ISTANBUL 99.679 -0,70
BIST IZMIR 148.137 -1,09
BIST KAYSERI 332.371 2,30
BIST KOCAELI 218.678 0,42
BIST KONYA 59.634 -1,34
BIST TEKIRDAĞ 184.740 0,65


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)