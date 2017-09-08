Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 126.287 -2,81
BIST ANKARA 145.127 -1,34
BIST ANTALYA 67.795 -0,66
BIST BALIKESİR 100.600 -2,97
BIST BURSA 206.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|126.287
|-2,81
|BIST ANKARA
|145.127
|-1,34
|BIST ANTALYA
|67.795
|-0,66
|BIST BALIKESİR
|100.600
|-2,97
|BIST BURSA
|206.711
|-0,07
|BIST DENIZLI
|85.915
|1,78
|BIST ISTANBUL
|99.679
|-0,70
|BIST IZMIR
|148.137
|-1,09
|BIST KAYSERI
|332.371
|2,30
|BIST KOCAELI
|218.678
|0,42
|BIST KONYA
|59.634
|-1,34
|BIST TEKIRDAĞ
|184.740
|0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)