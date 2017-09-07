Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 129.938 -1,23 BIST ANKARA 147.101 1,28 BIST ANTALYA 68.246 0,57 BIST BALIKESİR 103.682 1,21 BIST BURSA 206.863 1,91 BIST DENIZLI 84.412 1,71 BIST ISTANBUL 100.381 0,30 BIST IZMIR 149.773 1,22 BIST KAYSERI 324.897 2,83 BIST KOCAELI 217.772 0,54 BIST KONYA 60.442 0,59 BIST TEKIRDAĞ 183.554 3,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)