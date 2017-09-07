Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 129.938 -1,23
BIST ANKARA 147.101 1,28
BIST ANTALYA 68.246 0,57
BIST BALIKESİR 103.682 1,21
BIST BURSA 206.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|129.938
|-1,23
|BIST ANKARA
|147.101
|1,28
|BIST ANTALYA
|68.246
|0,57
|BIST BALIKESİR
|103.682
|1,21
|BIST BURSA
|206.863
|1,91
|BIST DENIZLI
|84.412
|1,71
|BIST ISTANBUL
|100.381
|0,30
|BIST IZMIR
|149.773
|1,22
|BIST KAYSERI
|324.897
|2,83
|BIST KOCAELI
|217.772
|0,54
|BIST KONYA
|60.442
|0,59
|BIST TEKIRDAĞ
|183.554
|3,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)