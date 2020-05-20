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Borsada rekor

Borsa, günü yüzde 0,17'lik yükselişle tamamladı.

Borsada rekor
20.05.2020 22:15 | Son Güncelleme: 20.05.2020 22:15

Borsa, günü yüzde 0,17'lik yükselişle tamamladı. Pay Piyasası bugün 33 milyar 480 milyon 569 bin 616 liralık işlem hacmi ile rekor tazeledi.

Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nda bugün 33 milyar 480 milyon 569 bin 616 liralık işlem hacmi ile rekor tazelendiğini duyurdu. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,17'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 174,57 puanlık artışla 102 bin 157,53 puandan kapandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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