Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2021 değerleme kurları belirlendi - Haberler
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Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2021 değerleme kurları belirlendi

AA, Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2021 değerleme kurları belirlendi

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2021 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2021 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacak ile borçların değerlemesinde 2021 yılı sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.

Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekecek.

Söz konusu kurlar şöyle: ???????

DÖVİZLERKUR (TL)
1 ABD Doları12,9775
1 Arjantin Pesosu0,12655
1 Arnavutluk Leki0,12199
1 Avustralya Doları9,395
1 Azerbaycan Yeni Manatı7,5955
1 BAE Dirhemi3,5134
1 Bahama Doları12,9892
1 Bahreyn Dinarı34,4518
l Bangladeş Takası0,1514
1 Barbados Doları6,43316
1 Belarus Rublesi5,0963
1 Bolivya Boliviyanosu1,88113
1 Bosna Hersek Markı7,5219
1 Botsvana Pulası1,1054
1 Brezilya Reali2,2773
1 Bulgar Levası7,4646
1 Burundi Frangı0,00651
1 Cezayir Dinarı0,09341
1 Çek Korunası0,58994
1 Çin Yuanı2,025
1 Danimarka Kronu1,9713
1 Dominik Pesosu0,22708
1 Endonezya Rupisi0,00091
1 Etiyopya Birri0,26232
1 Fas Dirhemi1,4043
1 Filipin Pesosu0,25449
1 Gana Yeni Sedisi2,10011
1 Guatemala Quetzali1,68363
1 Guyana Doları0,06211
1 Güney Afrika Randı0,81453
1 Güney Kore Wonu0,01085
1 Güney Sudan Lirası0,03021
1 Gürcistan Larisi4,1968
1 Haiti Gourdesi0,12863
1 Hırvatistan Kunası1,9549
1 Hindistan Rupisi0,17462
1 Honduras Lempirası0,52959
1 Hong Kong Doları1,6654
1 Irak Dinarı0,0089
1 İngiliz Sterlini17,453
100 İran Riyali0,03073
1 İsveç Kronu1,4268
1 İsviçre Frangı14,1207
1 İzlanda Kronu0,09966
100 Japon Yeni11,2434
1 Kanada Doları10,1258
1 Katar Riyali3,5443
1 Kazakistan Tengesi0,02971
1 Kolombiya Pesosu0,00322
1 Kosta Rika Kolonu0,02023
1 Kuveyt Dinarı42,6451
1 Laos Kipi0,00116
1 Lesotho Lotisi0,8145
1 Liberya Doları0,08967
1 Libya Dinarı2,8244
1 Lübnan Lirası0,00859
1 Macar Forinti0,03976
1 Makedonya Dinarı0,2386
1 Malezya Ringgiti3,1101
1 Meksika Pesosu0,63148
1 Mısır Lirası0,8255
1 Moldova Leyi0,73179
1 Namibya Doları0,81455
1 Nepal Rupisi0,10909
1 Nijerya Nayrası0,03159
1 Nikaragua Kordobası0,36687
1 Norveç Kronu1,4672
1 Özbekistan Somu0,0012
1 Pakistan Rupisi0,07227
1 Panama Balboası12,9892
1 Paraguay Guaranisi0,0019
1 Peru Yeni Solu3,2645
1 Polonya Zlotisi3,1991
1 Rumen Leyi2,9498
1 Rus Rublesi0,17303
1 Sırp Dinarı0,12511
1 Singapur Doları9,6014
1 Somali Şilini0,02245
1 Sri Lanka Rupisi0,06403
1 Sudan Poundu0,02966
1 Suriye Lirası0,00517
1 Suudi Arabistan Riyali3,4568
1 Svaziland Lilangenisi0,81455
1 Şili Pesosu0,01539
1 Tayland Bahtı3,38878
1 Tunus Dinarı4,5116
1 Türkmenistan Manatı3,7165
1 Ukrayna Hryvnası0,47613
1 Umman Riyali33,7386
1 Uruguay Pesosu0,29212
1 Ürdün Dinarı18,3205
1 Venezuela Bolivarı Fuertesi0,00005
1 Vietnam Dongu0,00057
1 Yemen Riyali0,05192
1 Yeni İsrail Şekeli4,1817
1 Yeni Tayvan Doları0,46869
1 Yeni Zelanda Doları8,8827
1 Zambiya Kvaçası0,7798
1 Euro14,6823

EFEKTİFLERKUR (TL)
1 ABD Doları12,9684
1 Avustralya Doları9,3518
1 Danimarka Kronu1,9699
1 Euro14,6721
1 İngiliz Sterlini17,4408
1 İsveç Kronu1,4258
1 İsviçre Frangı14,0995
100 Japon Yeni11,2018
1 Kanada Doları10,0883
1 Kuveyt Dinarı42,0055
1 Norveç Kronu1,4662
1 Suudi Arabistan Riyali3,4309

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AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gazete, Tebliğ, Vergi, Ekonomi, Haberler

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