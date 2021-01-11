Borsada Önden Koşanlar

Türkiye'de menkul kıymetler piyasasında yıllar boyunca çeşitli alanlarda öncü roller üstlenmiş, piyasanın önünde giden, yol açan, risk alan, alım satımlarıyla ya da deneyimleriyle kamuoyunda iz bırakmış 25 kişiyi anlatan, "Borsada Önden Koşanlar" Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

Arzu Güneysu Yıldırım ve Nazlı Elvan Demirbilek'in ortak, "25 Yıl - 25 Yüz" alt başlıklı kitabında, "önden koşanlar" ile yapılan söyleşiler, geçmişte yazılmayan, bilinmeyen bir çok piyasa gerçeğini, olayları ve anıları ortaya çıkarıyor.

Tanıtım yazısında, "Sadece piyasanın ve kamuoyunun değil, ekonominin tüm kesimleri ile Türkiye'yi yönetenlerin de yararlanabilecekleri bir başvuru kitabı" diye tanımlanan, "Taktikler, Stratejiler, Anılar, Sırlar" üst başlıklı kitapta yer alanlardan alıntılar da şöyle sıralandı: "Borsada al-sat kumardı." Dündar Altay "Spekülasyon, hava masmavi iken yağmur yağacak dememdir." Nasrullah Ayan"Türk insanı para koymadan para kazanmak ister." Mehmet Bayrak"Paran kadar al, malın kadar sat." Ceyhan Bektaş"Asansör kağıtları sevmem." Adnan Cezairli"Borsada icebergler ters duruyor." Aydın Çakmakkaya"İki şeye inanırım, temel analiz ve trend." Ahmet Dedehayır"Bilgi, tüyoyu elimine eder." Müslüm Demirbilek"Ben, kesinlikle TL'ciyim." Berra Doğaner"Borsa bilgi ticaretinin yapıldığı yerdir." Bedii Ensari"Bir 'bors' ve 'acı' var, bir de 'bor' ve 'sacı'." Sadık Eratik"Borsa, suya yazı yazmak değildir."Cengiz EvginBurası akıllı insanların yeri." Erol Göker"15 yıldır her gün oruç tutuyorum." Asuman Olgun Güreli"Küçük yatırımcı hep yanık hep yanık." Halil Güvener"Sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfır." Salahsun Hekimoğlu"Tek geldim, tek gidiyorum." İlhan İzibelli"Spekülasyon borsanın karakteridir." Muharrem Karslı"Sahte Çukurova, karşı taraf riskini öğretti." Atilla Köksal"Kol kesmedik, bu sefer gövde gitti." Asil Onay"Fon yöneticisi kapıya yakın oturmalı." Feyyaz Öncel"Sürüden ayrılabilmek kolay değildir." Pamir Sezener"Ben aldığım dakikada satmayı düşünürüm." İlhami Suaydın"Kaybetmek beni kazanmaktan daha şiddetli etkiler." Alp Tekince"Herkes borsa düşecek derse, borsa diptir zaten." Erhan Topaçve kaybettiklerimiz...Tuncay ArtunMustafa YılmazDündar AltayBedii EnsariSadık Eratik

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı