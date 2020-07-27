Borsada kafa karışıklığına son! Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştiriyor. Sürekli gündeme gelen borsada sıfır atma işlemi bugün gerçekleşiyor. Yapılacak borsa düzenlemelerde neler olacak? Bugünden itibaren pay endeksleri 1000 puanlık değerler olarak ifade edilecek.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştiriyor. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri dahil TL olarak hesaplanmakta olan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugün itibarıyla iki sıfır atıyor.

BORSADA SADELEŞME

Zor ifade edilen endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir gösterge ifadesine geçilecek. Bu değişimle birlikte, Borsa İstanbul'da 100 bin puan ile ifade edilen endeks değerleri bundan sonra 1000 puanlık endeks değerleri olarak ifade edilecek. Şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek değişmeyecek.

BERAT ALBAYRAK SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Konu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç… 23 yıl sonra Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA