HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada kafa karışıklığına son! Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştiriyor.

Sürekli gündeme gelen borsada sıfır atma işlemi bugün gerçekleşiyor. Yapılacak borsa düzenlemelerde neler olacak? Bugünden itibaren pay endeksleri 1000 puanlık değerler olarak ifade edilecek.

Borsada kafa karışıklığına son! Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştiriyor.
27.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:43

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştiriyor. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri dahil TL olarak hesaplanmakta olan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugün itibarıyla iki sıfır atıyor.

BORSADA SADELEŞME

Zor ifade edilen endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir gösterge ifadesine geçilecek. Bu değişimle birlikte, Borsa İstanbul'da 100 bin puan ile ifade edilen endeks değerleri bundan sonra 1000 puanlık endeks değerleri olarak ifade edilecek. Şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek değişmeyecek.

BERAT ALBAYRAK SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Konu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç… 23 yıl sonra Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İlgili Haberler

Borsa İstanbul'da tarihi gün! Endekslerden iki sıfır atıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün! Endekslerden iki sıfır atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı Magazin
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı...
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü Güncel
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı Ekonomi
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı 3. Sayfa
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı 3. Sayfa
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Görgü tanığı Mersin'de 5 askerimizin şehit olduğu kazayı anlattı
Görgü tanığı Mersin'de 5 askerimizin şehit olduğu kazayı anlattı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 'Kedi gibi 9 canlısın' esprisi yapıyor
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor
Takım arkadaşının 'Bize ihanet etti' dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi
Takım arkadaşının "Bize ihanet etti" dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Belarus'ta 3 kadın, kendilerine 'zavallı şeyler' diyen Lukaşenko'ya rakip oldu
Belarus'ta 3 kadın, kendilerine "zavallı şeyler" diyen Lukaşenko'ya rakip oldu
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'yı Türkçe konuşturdu
Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'yı Türkçe konuşturdu
Mehmet Topal'dan Beşiktaş iddialarına yanıt: UEFA maçından sonra oturur, konuşuruz
Mehmet Topal'dan Beşiktaş iddialarına yanıt: UEFA maçından sonra oturur, konuşuruz
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını 'tahrik' indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını "tahrik" indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu
Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ne gelip dua ettiler
Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ne gelip dua ettiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Özgür Özel Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu
Magazin Huysuz Virjin Nebahat Çehre İbrahim Tatlıses Seyfi Dursunoğlu
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Muğla Çocuk Bayram
Şu an buradasınız: Borsada kafa karışıklığına son! Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştiriyor. - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 11:18:21. #1.14#
title