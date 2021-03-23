Borsa İstanbul'da işlemler ikinci kez durduruldu
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Borsa İstanbul'da işlemler ikinci kez durduruldu

23.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:45
Borsa İstanbul'da işlemler ikinci kez durduruldu

Borsa İstanbul'da işlemler saat 10.30'a kadar geçici olarak durdurulmuştu.

Borsa İstanbul'da işlemler saat 10.30'a kadar geçici olarak durdurulmuştu. Ancak 10.31 itibariyle işlemlerin ikinci kez durdurma açıklandı.

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saat 10: 31: 08 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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