Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 687.478.538
Garanti Bankası 385.678.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|687.478.538
|Garanti Bankası
|385.678.945
|Koza Madencilik
|232.864.475
|Kardemir (D)
|143.560.379
|Akbank
|115.021.655
|Koza Altın
|108.932.474
|Pegasus
|100.684.598
|İpek Doğal Enerji
|88.029.944
|Ereğli Demir Celik
|74.651.661
|T. Halk Bankası
|73.179.456
|Vakıflar Bankası
|71.360.431
|İş Bankası (C)
|69.462.653
|Petkim
|62.933.944
|Otokar
|56.290.261
|Enka İnşaat
|55.984.611
|Emlak Konut GMYO
|54.248.190
|Yapı ve Kredi Bank.
|54.243.283
|Tüpraş
|54.072.392
|Netaş Telekom.
|51.499.421
|Turkcell
|51.495.182