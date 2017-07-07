Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 687.478.538
Garanti Bankası 385.678.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 687.478.538
Garanti Bankası 385.678.945
Koza Madencilik 232.864.475
Kardemir (D) 143.560.379
Akbank 115.021.655
Koza Altın 108.932.474
Pegasus 100.684.598
İpek Doğal Enerji 88.029.944
Ereğli Demir Celik 74.651.661
T. Halk Bankası 73.179.456
Vakıflar Bankası 71.360.431
İş Bankası (C) 69.462.653
Petkim 62.933.944
Otokar 56.290.261
Enka İnşaat 55.984.611
Emlak Konut GMYO 54.248.190
Yapı ve Kredi Bank. 54.243.283
Tüpraş 54.072.392
Netaş Telekom. 51.499.421
Turkcell 51.495.182
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)