Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 687.478.538 Garanti Bankası 385.678.945 Koza Madencilik 232.864.475 Kardemir (D) 143.560.379 Akbank 115.021.655 Koza Altın 108.932.474 Pegasus 100.684.598 İpek Doğal Enerji 88.029.944 Ereğli Demir Celik 74.651.661 T. Halk Bankası 73.179.456 Vakıflar Bankası 71.360.431 İş Bankası (C) 69.462.653 Petkim 62.933.944 Otokar 56.290.261 Enka İnşaat 55.984.611 Emlak Konut GMYO 54.248.190 Yapı ve Kredi Bank. 54.243.283 Tüpraş 54.072.392 Netaş Telekom. 51.499.421 Turkcell 51.495.182

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)