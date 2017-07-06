Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 727.024.251
Kardemir (D) 479.942.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|727.024.251
|Kardemir (D)
|479.942.402
|Garanti Bankası
|443.026.866
|Koza Madencilik
|267.222.858
|Akbank
|148.171.631
|Koza Altın
|139.963.668
|Ereğli Demir Celik
|139.440.695
|Otokar
|138.367.305
|Emlak Konut GMYO
|125.187.042
|T. Halk Bankası
|118.115.958
|İpek Doğal Enerji
|115.502.486
|Turkcell
|114.790.710
|Petkim
|100.054.556
|İş Bankası (C)
|88.120.417
|Vakıflar Bankası
|84.486.892
|Gözde Girişim
|80.953.935
|Aselsan
|79.530.621
|Yapı ve Kredi Bank.
|67.322.226
|Tüpraş
|66.029.404
|Zorlu Enerji
|53.166.669