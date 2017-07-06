Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 727.024.251 Kardemir (D) 479.942.402 Garanti Bankası 443.026.866 Koza Madencilik 267.222.858 Akbank 148.171.631 Koza Altın 139.963.668 Ereğli Demir Celik 139.440.695 Otokar 138.367.305 Emlak Konut GMYO 125.187.042 T. Halk Bankası 118.115.958 İpek Doğal Enerji 115.502.486 Turkcell 114.790.710 Petkim 100.054.556 İş Bankası (C) 88.120.417 Vakıflar Bankası 84.486.892 Gözde Girişim 80.953.935 Aselsan 79.530.621 Yapı ve Kredi Bank. 67.322.226 Tüpraş 66.029.404 Zorlu Enerji 53.166.669

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)