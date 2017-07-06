Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 727.024.251
Kardemir (D) 479.942.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 727.024.251
Kardemir (D) 479.942.402
Garanti Bankası 443.026.866
Koza Madencilik 267.222.858
Akbank 148.171.631
Koza Altın 139.963.668
Ereğli Demir Celik 139.440.695
Otokar 138.367.305
Emlak Konut GMYO 125.187.042
T. Halk Bankası 118.115.958
İpek Doğal Enerji 115.502.486
Turkcell 114.790.710
Petkim 100.054.556
İş Bankası (C) 88.120.417
Vakıflar Bankası 84.486.892
Gözde Girişim 80.953.935
Aselsan 79.530.621
Yapı ve Kredi Bank. 67.322.226
Tüpraş 66.029.404
Zorlu Enerji 53.166.669
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)