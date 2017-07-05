Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 515.752.787
Garanti Bankası 248.562.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 515.752.787
Garanti Bankası 248.562.767
Koza Madencilik 203.536.883
Kardemir (D) 183.138.265
Ereğli Demir Celik 176.663.987
Eczacıbaşı İlaç 162.010.886
Petkim 159.816.850
İpek Doğal Enerji 125.731.124
Akbank 119.098.634
T. Halk Bankası 114.047.589
Turkcell 96.113.242
Tüpraş 84.636.125
Koza Altın 82.999.325
Vestel 78.094.172
Yapı ve Kredi Bank. 73.849.400
Emlak Konut GMYO 71.976.625
Sabancı Holding 65.490.135
Aselsan 63.087.974
Koç Holding 62.679.472
İş Bankası (C) 61.656.647
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)