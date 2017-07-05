Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 515.752.787
Garanti Bankası 248.562.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|515.752.787
|Garanti Bankası
|248.562.767
|Koza Madencilik
|203.536.883
|Kardemir (D)
|183.138.265
|Ereğli Demir Celik
|176.663.987
|Eczacıbaşı İlaç
|162.010.886
|Petkim
|159.816.850
|İpek Doğal Enerji
|125.731.124
|Akbank
|119.098.634
|T. Halk Bankası
|114.047.589
|Turkcell
|96.113.242
|Tüpraş
|84.636.125
|Koza Altın
|82.999.325
|Vestel
|78.094.172
|Yapı ve Kredi Bank.
|73.849.400
|Emlak Konut GMYO
|71.976.625
|Sabancı Holding
|65.490.135
|Aselsan
|63.087.974
|Koç Holding
|62.679.472
|İş Bankası (C)
|61.656.647