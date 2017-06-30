Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 589.017.640
Garanti Bankası 364.755.955
Akbank 250.017.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|589.017.640
|Garanti Bankası
|364.755.955
|Akbank
|250.017.836
|Koza Madencilik
|209.690.412
|Ereğli Demir Celik
|169.477.214
|Good-Year
|128.849.027
|T. Halk Bankası
|119.510.435
|Kardemir (D)
|107.308.243
|Petkim
|99.392.798
|İş Bankası (C)
|99.363.387
|Vakıflar Bankası
|93.194.612
|Tüpraş
|89.322.924
|Vestel
|86.001.082
|Gözde Girişim
|84.686.679
|İpek Doğal Enerji
|79.127.008
|Eczacıbaşı İlaç
|77.182.141
|Koç Holding
|74.247.562
|Turkcell
|65.665.097
|Afyon Çimento
|65.535.421
|Emlak Konut GMYO
|59.293.304