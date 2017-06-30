Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 589.017.640 Garanti Bankası 364.755.955 Akbank 250.017.836 Koza Madencilik 209.690.412 Ereğli Demir Celik 169.477.214 Good-Year 128.849.027 T. Halk Bankası 119.510.435 Kardemir (D) 107.308.243 Petkim 99.392.798 İş Bankası (C) 99.363.387 Vakıflar Bankası 93.194.612 Tüpraş 89.322.924 Vestel 86.001.082 Gözde Girişim 84.686.679 İpek Doğal Enerji 79.127.008 Eczacıbaşı İlaç 77.182.141 Koç Holding 74.247.562 Turkcell 65.665.097 Afyon Çimento 65.535.421 Emlak Konut GMYO 59.293.304

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)