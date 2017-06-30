Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 589.017.640
Garanti Bankası 364.755.955
Akbank 250.017.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 589.017.640
Garanti Bankası 364.755.955
Akbank 250.017.836
Koza Madencilik 209.690.412
Ereğli Demir Celik 169.477.214
Good-Year 128.849.027
T. Halk Bankası 119.510.435
Kardemir (D) 107.308.243
Petkim 99.392.798
İş Bankası (C) 99.363.387
Vakıflar Bankası 93.194.612
Tüpraş 89.322.924
Vestel 86.001.082
Gözde Girişim 84.686.679
İpek Doğal Enerji 79.127.008
Eczacıbaşı İlaç 77.182.141
Koç Holding 74.247.562
Turkcell 65.665.097
Afyon Çimento 65.535.421
Emlak Konut GMYO 59.293.304
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)