Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.595.446.365 Ereğli Demir Çelik 1.468.788.629 Türk Hava Yolları 1.319.356.538 Şişe Cam 1.086.796.164 SASA Polyester 837.309.773 Tüpraş 498.744.438 Kardemir (D) 483.788.333 Yapı ve Kredi Bankası 479.369.791 İş Bankası (C) 463.428.830 Petkim 422.304.672 Bim Mağazalar 421.950.168 ASELSAN 400.428.083 Koza Altın 390.992.266 Akbank 376.351.845 Tofaş Oto Fabrikası 376.017.921 Emlak Konut GMYO 285.003.917 Koç Holding 271.194.120 TAV Havalimanları 268.667.392 Hektaş 242.713.869 Sabancı Holding 209.669.536 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi