Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.595.446.365Ereğli Demir Çelik1.468.788.629Türk Hava Yolları1.319.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.595.446.365
|Ereğli Demir Çelik
|1.468.788.629
|Türk Hava Yolları
|1.319.356.538
|Şişe Cam
|1.086.796.164
|SASA Polyester
|837.309.773
|Tüpraş
|498.744.438
|Kardemir (D)
|483.788.333
|Yapı ve Kredi Bankası
|479.369.791
|İş Bankası (C)
|463.428.830
|Petkim
|422.304.672
|Bim Mağazalar
|421.950.168
|ASELSAN
|400.428.083
|Koza Altın
|390.992.266
|Akbank
|376.351.845
|Tofaş Oto Fabrikası
|376.017.921
|Emlak Konut GMYO
|285.003.917
|Koç Holding
|271.194.120
|TAV Havalimanları
|268.667.392
|Hektaş
|242.713.869
|Sabancı Holding
|209.669.536
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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