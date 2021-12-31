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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.595.446.365Ereğli Demir Çelik1.468.788.629Türk Hava Yolları1.319.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.595.446.365
Ereğli Demir Çelik1.468.788.629
Türk Hava Yolları1.319.356.538
Şişe Cam1.086.796.164
SASA Polyester837.309.773
Tüpraş498.744.438
Kardemir (D)483.788.333
Yapı ve Kredi Bankası479.369.791
İş Bankası (C)463.428.830
Petkim422.304.672
Bim Mağazalar421.950.168
ASELSAN400.428.083
Koza Altın390.992.266
Akbank376.351.845
Tofaş Oto Fabrikası376.017.921
Emlak Konut GMYO285.003.917
Koç Holding271.194.120
TAV Havalimanları268.667.392
Hektaş242.713.869
Sabancı Holding209.669.536
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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