Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.718.329.459 Ereğli Demir Çelik 2.320.246.788 SASA Polyester 1.804.892.774 Türk Hava Yolları 1.627.868.616 Şişe Cam 1.343.288.214 Kardemir (D) 866.822.762 Yapı ve Kredi Bankası 836.730.382 Hektaş 815.278.157 Akbank 729.509.435 Petkim 704.936.112 İş Bankası (C) 685.195.203 ASELSAN 623.616.540 BİM Mağazalar 547.307.130 Koza Altın 517.725.103 Tüpraş 491.507.553 Emlak Konut GMYO 408.048.390 Tofaş Oto Fabrikası 392.837.362 Doğan Holding 318.634.046 Koç Holding 313.047.331 Gübre Fabrikaları 304.416.144 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi