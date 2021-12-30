Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.718.329.459Ereğli Demir Çelik2.320.246.788SASA Polyester1.804.892.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.718.329.459
|Ereğli Demir Çelik
|2.320.246.788
|SASA Polyester
|1.804.892.774
|Türk Hava Yolları
|1.627.868.616
|Şişe Cam
|1.343.288.214
|Kardemir (D)
|866.822.762
|Yapı ve Kredi Bankası
|836.730.382
|Hektaş
|815.278.157
|Akbank
|729.509.435
|Petkim
|704.936.112
|İş Bankası (C)
|685.195.203
|ASELSAN
|623.616.540
|BİM Mağazalar
|547.307.130
|Koza Altın
|517.725.103
|Tüpraş
|491.507.553
|Emlak Konut GMYO
|408.048.390
|Tofaş Oto Fabrikası
|392.837.362
|Doğan Holding
|318.634.046
|Koç Holding
|313.047.331
|Gübre Fabrikaları
|304.416.144
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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