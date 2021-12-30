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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.718.329.459Ereğli Demir Çelik2.320.246.788SASA Polyester1.804.892.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.718.329.459
Ereğli Demir Çelik2.320.246.788
SASA Polyester1.804.892.774
Türk Hava Yolları1.627.868.616
Şişe Cam1.343.288.214
Kardemir (D)866.822.762
Yapı ve Kredi Bankası836.730.382
Hektaş815.278.157
Akbank729.509.435
Petkim704.936.112
İş Bankası (C)685.195.203
ASELSAN623.616.540
BİM Mağazalar547.307.130
Koza Altın517.725.103
Tüpraş491.507.553
Emlak Konut GMYO408.048.390
Tofaş Oto Fabrikası392.837.362
Doğan Holding318.634.046
Koç Holding313.047.331
Gübre Fabrikaları304.416.144
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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