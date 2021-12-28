Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 28.12.2021Günlük İşlem HacmiBIST 100Garanti Bankası2.074.477.514Sasa Polyester1.850.279.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 28.12.2021
|Günlük İşlem Hacmi
|BIST 100
|Garanti Bankası
|2.074.477.514
|Sasa Polyester
|1.850.279.441
|Şişe Cam
|1.544.686.375
|Ereğli Demir Çelik
|1.390.522.474
|Türk Hava Yolları
|1.312.551.011
|Emlak Konut GMYO
|1.058.031.307
|Kardemir (D)
|1.052.446.997
|Yapı ve Kredi Bank.
|870.004.991
|Koza Altın
|762.017.077
|İş Bankası (C)
|715.170.340
|Akbank
|680.797.935
|Tüpraş
|587.923.363
|Bim Mağazalar
|580.975.251
|Aselsan
|567.446.719
|Petkim
|474.516.135
|Hektaş
|455.436.944
|Koç Holding
|367.675.061
|Gübre Fabrik.
|340.952.118
|Sabancı Holding
|307.057.875
|Türk Telekom
|281.852.164
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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