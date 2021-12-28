Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 28.12.2021 Günlük İşlem Hacmi BIST 100 Garanti Bankası 2.074.477.514 Sasa Polyester 1.850.279.441 Şişe Cam 1.544.686.375 Ereğli Demir Çelik 1.390.522.474 Türk Hava Yolları 1.312.551.011 Emlak Konut GMYO 1.058.031.307 Kardemir (D) 1.052.446.997 Yapı ve Kredi Bank. 870.004.991 Koza Altın 762.017.077 İş Bankası (C) 715.170.340 Akbank 680.797.935 Tüpraş 587.923.363 Bim Mağazalar 580.975.251 Aselsan 567.446.719 Petkim 474.516.135 Hektaş 455.436.944 Koç Holding 367.675.061 Gübre Fabrik. 340.952.118 Sabancı Holding 307.057.875 Türk Telekom 281.852.164 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi