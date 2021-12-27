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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.381.753.028Türk Hava Yolları2.274.516.221Sasa Polyester2.011.867.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.381.753.028
Türk Hava Yolları2.274.516.221
Sasa Polyester2.011.867.495
Ereğli Demir Çelik1.934.484.334
Kardemir (D)1.716.529.195
Şişe Cam1.560.258.058
Yapı ve Kredi Bank.1.403.914.570
Aselsan1.035.659.912
Akbank924.557.451
Tüpraş891.456.740
Petkim741.960.395
Hektaş731.315.084
Koza Altın718.726.295
Bim Mağazalar702.872.824
İş Bankası (C)670.259.517
Emlak Konut GMYO667.934.709
Gübre Fabrik.597.921.563
Tofaş Oto. Fab.552.846.329
Koç Holding496.229.140
Arçelik445.014.741

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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