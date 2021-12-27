Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.381.753.028Türk Hava Yolları2.274.516.221Sasa Polyester2.011.867.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.381.753.028
|Türk Hava Yolları
|2.274.516.221
|Sasa Polyester
|2.011.867.495
|Ereğli Demir Çelik
|1.934.484.334
|Kardemir (D)
|1.716.529.195
|Şişe Cam
|1.560.258.058
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.403.914.570
|Aselsan
|1.035.659.912
|Akbank
|924.557.451
|Tüpraş
|891.456.740
|Petkim
|741.960.395
|Hektaş
|731.315.084
|Koza Altın
|718.726.295
|Bim Mağazalar
|702.872.824
|İş Bankası (C)
|670.259.517
|Emlak Konut GMYO
|667.934.709
|Gübre Fabrik.
|597.921.563
|Tofaş Oto. Fab.
|552.846.329
|Koç Holding
|496.229.140
|Arçelik
|445.014.741
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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