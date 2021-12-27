Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.381.753.028 Türk Hava Yolları 2.274.516.221 Sasa Polyester 2.011.867.495 Ereğli Demir Çelik 1.934.484.334 Kardemir (D) 1.716.529.195 Şişe Cam 1.560.258.058 Yapı ve Kredi Bank. 1.403.914.570 Aselsan 1.035.659.912 Akbank 924.557.451 Tüpraş 891.456.740 Petkim 741.960.395 Hektaş 731.315.084 Koza Altın 718.726.295 Bim Mağazalar 702.872.824 İş Bankası (C) 670.259.517 Emlak Konut GMYO 667.934.709 Gübre Fabrik. 597.921.563 Tofaş Oto. Fab. 552.846.329 Koç Holding 496.229.140 Arçelik 445.014.741 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi