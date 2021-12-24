Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiŞişe Cam2.631.100.833Ereğli Demir Çelik2.492.179.283Türk Hava Yolları1.950.639.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Şişe Cam2.631.100.833
Ereğli Demir Çelik2.492.179.283
Türk Hava Yolları1.950.639.251
Garanti Bankası1.768.351.713
SASA Polyester1.616.811.731
Kardemir (D)1.580.886.402
ASELSAN832.171.499
Petkim782.536.167
Yapı ve Kredi Bankası749.346.001
Tüpraş652.897.053
BİM Mağazalar652.436.692
Koza Altın649.317.067
Koç Holding585.411.148
Akbank514.743.059
Hektaş487.520.667
İş Bankası (C)419.215.250
Doğan Holding409.872.476
Ford Otosan391.265.232
Türk İlaç Serum382.469.660
Emlak Konut GMYO373.668.840
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title