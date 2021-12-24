Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiŞişe Cam2.631.100.833Ereğli Demir Çelik2.492.179.283Türk Hava Yolları1.950.639.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.631.100.833
|Ereğli Demir Çelik
|2.492.179.283
|Türk Hava Yolları
|1.950.639.251
|Garanti Bankası
|1.768.351.713
|SASA Polyester
|1.616.811.731
|Kardemir (D)
|1.580.886.402
|ASELSAN
|832.171.499
|Petkim
|782.536.167
|Yapı ve Kredi Bankası
|749.346.001
|Tüpraş
|652.897.053
|BİM Mağazalar
|652.436.692
|Koza Altın
|649.317.067
|Koç Holding
|585.411.148
|Akbank
|514.743.059
|Hektaş
|487.520.667
|İş Bankası (C)
|419.215.250
|Doğan Holding
|409.872.476
|Ford Otosan
|391.265.232
|Türk İlaç Serum
|382.469.660
|Emlak Konut GMYO
|373.668.840
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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