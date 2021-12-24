Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Şişe Cam 2.631.100.833 Ereğli Demir Çelik 2.492.179.283 Türk Hava Yolları 1.950.639.251 Garanti Bankası 1.768.351.713 SASA Polyester 1.616.811.731 Kardemir (D) 1.580.886.402 ASELSAN 832.171.499 Petkim 782.536.167 Yapı ve Kredi Bankası 749.346.001 Tüpraş 652.897.053 BİM Mağazalar 652.436.692 Koza Altın 649.317.067 Koç Holding 585.411.148 Akbank 514.743.059 Hektaş 487.520.667 İş Bankası (C) 419.215.250 Doğan Holding 409.872.476 Ford Otosan 391.265.232 Türk İlaç Serum 382.469.660 Emlak Konut GMYO 373.668.840 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi