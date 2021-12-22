Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası5.208.864.692Şişe Cam3.290.474.819Ereğli Demir Çelik3.081.011.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.208.864.692
|Şişe Cam
|3.290.474.819
|Ereğli Demir Çelik
|3.081.011.349
|Türk Hava Yolları
|2.428.850.322
|Yapı ve Kredi Bankası
|2.245.424.273
|Kardemir (D)
|1.761.161.342
|SASA Polyester
|1.697.059.470
|Akbank
|1.255.004.812
|ASELSAN
|1.177.526.657
|BİM Mağazalar
|1.162.390.227
|Koç Holding
|1.109.631.315
|Tüpraş
|1.107.552.523
|İş Bankası (C)
|951.536.440
|Halkbank
|950.798.311
|Koza Altın
|913.035.027
|Petkim
|910.598.449
|Sabancı Holding
|655.856.694
|Emlak Konut GMYO
|650.557.337
|Ford Otosan
|645.564.156
|Doğan Holding
|634.729.837
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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