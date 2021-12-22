Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 5.208.864.692 Şişe Cam 3.290.474.819 Ereğli Demir Çelik 3.081.011.349 Türk Hava Yolları 2.428.850.322 Yapı ve Kredi Bankası 2.245.424.273 Kardemir (D) 1.761.161.342 SASA Polyester 1.697.059.470 Akbank 1.255.004.812 ASELSAN 1.177.526.657 BİM Mağazalar 1.162.390.227 Koç Holding 1.109.631.315 Tüpraş 1.107.552.523 İş Bankası (C) 951.536.440 Halkbank 950.798.311 Koza Altın 913.035.027 Petkim 910.598.449 Sabancı Holding 655.856.694 Emlak Konut GMYO 650.557.337 Ford Otosan 645.564.156 Doğan Holding 634.729.837 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi